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Вьялкин Николай Николаевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

08.02.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1929

Отец: Вьялкин Николай Иванович

Мать: Вьялкина Ксения Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
16.02.1949

Сын: Вьялкин Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Вьялкина Василиса Александровна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Вьялкина Василиса Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Василиса Александровна

Смерть
Неизвестно
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