Вьялкин Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения08.02.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1929
Отец: Вьялкин Николай Иванович
Мать: Вьялкина Ксения Ивановна
Рождение ребёнка
16.02.1949
Сын: Вьялкин Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Вьялкина Василиса Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Вьялкина Василиса Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно