Любимов Пётр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Любимов Захар
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Любимов Давид
Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Любимова) Ирина
Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна
Бракосочетание
15.02.1891
Рождение ребёнка
30.09.1917
Сын: Любимов Юрий
Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно