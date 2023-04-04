Любимов Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Пётр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Любимов Захар

Мать: Любимова Агафья Никифоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Любимов Давид

Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Любимова) Ирина

Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна

Бракосочетание
15.02.1891

Жена: Любимова (Бородашкина) Анна

Рождение ребёнка
30.09.1917

Сын: Любимов Юрий

Мать ребёнка: Любимова (Бородашкина) Анна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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