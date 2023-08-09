Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФилиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.07.1956

Пол

Женский

Добавил:

ИФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1956

Отец: Токмаков Алексей Петрович

Мать: Токмакова Алтунина Мария

Рождение ребёнка
08.08.1976

Дочь: Филиппова Елена Григорьевна

Отец ребёнка: Филиппов Григорий Григорьевич

Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.1977

Сын: Филиппов Григорий Георгиевич

Отец ребёнка: Филиппов Григорий Григорьевич

Рождение ребёнка
26.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Филиппов Григорий Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close