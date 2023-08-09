Филиппова Токмакова Татьяна Алекссевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.07.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1956
Рождение ребёнка
08.08.1976
Дочь: Филиппова Елена Григорьевна
Отец ребёнка: Филиппов Григорий Григорьевич
Терехино, Топкинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
11.09.1977
Сын: Филиппов Григорий Георгиевич
Отец ребёнка: Филиппов Григорий Григорьевич
Рождение ребёнка
26.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Филиппов Григорий Григорьевич