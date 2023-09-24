Бороздкина Зиновья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти28.11.1889 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1839 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1840 ст.
Дочь: Бороздкина Параскева Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович
ГАЯО ф230 оп1-6 д14468А стр1547об-1548(1554) Р ПараскеваЛаврентьевна
Рождение ребёнка
1842 ст.
Сын: Бороздкин Арсений Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
24.11.1844 ст.
Сын: Бороздкин Николай Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович
ГАЯО ф230 оп1-6 д10518А стр231об-232(233) Р НиколайЛаврентьевич
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Евлампия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович
Рождение ребёнка
21.04.1850 ст.
Сын: Бороздкин Иван Лавреньевич
Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович
ГАЯО ф230 оп2 д1002Б стр1626об-1627(1631) Р ИванЛаврентьевич
Рождение ребёнка
1851 ст.
Сын: Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович
Смерть
28.11.1889 ст.
ГАЯО ф230 оп11-18 д3160 стр710об-711(718) СМ ЗиновьяПетрова