Бороздкина Зиновья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бороздкина Зиновья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

28.11.1889 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1839 ст.

Муж: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.10.1840 ст.

Дочь: Бороздкина Параскева Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп1-6 д14468А стр1547об-1548(1554) Р ПараскеваЛаврентьевна
Рождение ребёнка
1842 ст.

Сын: Бороздкин Арсений Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.11.1844 ст.

Сын: Бороздкин Николай Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп1-6 д10518А стр231об-232(233) Р НиколайЛаврентьевич
Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Евлампия Лаврентьевна

Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.04.1850 ст.

Сын: Бороздкин Иван Лавреньевич

Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп2 д1002Б стр1626об-1627(1631) Р ИванЛаврентьевич
Рождение ребёнка
1851 ст.

Сын: Дмитрий Лаврентьевич

Отец ребёнка: Бороздкин Лаврентий Михайлович

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
28.11.1889 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3160 стр710об-711(718) СМ ЗиновьяПетрова

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