Крупенская (Медведева) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1916
Дата смерти1990
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.08.1935
Дочь: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Сергеевич
Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Крупенский Сергей Сергеевич
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Жегалово, Осеевская волость, Богородский уезд