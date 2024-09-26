Крупенская (Медведева) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крупенская (Медведева) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1916

Дата смерти

1990

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1916

Отец: Медведев Пётр Алексеевич

Мать: Медведева (Березина) Матрёна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крупенский Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
13.08.1935

Дочь: Беляй (Крупенская) Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Сергеевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
23.07.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Крупенский Сергей Сергеевич

Смерть
1990
Похороны
Неизвестно
Жегалово, Осеевская волость, Богородский уезд

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