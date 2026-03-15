Беляева Домна Егоровна 1822 — найти родственников по фамилии на Familio

Беляева Домна Егоровна

Автор
ОА
Аборина О.

женский, родилась 1822

умерла Неизвестно

Супруги
Беляев Герасим Ермилович1826 г.р.
Дети
Беляев Григорий Герасимович1845 г.р.
(Беляева) Федосья Герасимова1849 г.р.
Показать еще 4
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Герасим Ермилович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Беляев Григорий Герасимович

Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Беляева) Федосья Герасимова

Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Беляева) Екатерина Герасимова

Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Беляева) Наталья Герасимова

Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
15.06.1857

Сын: Беляев Антип Герасимович

Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1858

Дочь: (Беляева) Евгения Герасимова

Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.