Беляева Домна Егоровна
женский, родилась 1822
умерла Неизвестно
Супруги
Беляев Герасим Ермилович1826 г.р.
Дети
Беляев Григорий Герасимович1845 г.р.
(Беляева) Федосья Герасимова1849 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1845
Сын: Беляев Григорий Герасимович
Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Беляева) Федосья Герасимова
Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Беляева) Екатерина Герасимова
Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Беляева) Наталья Герасимова
Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович
Рождение ребёнка
15.06.1857
Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: (Беляева) Евгения Герасимова
Отец ребёнка: Беляев Герасим Ермилович
Смерть
Неизвестно