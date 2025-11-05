Филатов Валерий 08.02.1966 — найти родственников по фамилии на Familio
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Филатов Валерий

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 08.02.1966

Отец
Филатов Николай12.04.1935 г.р.
Супруги
Филатова (Широкова) Ольга20.02.1969 г.р.
Дети
(Филатова) Екатерина29.11.1990 г.р.
Логинова (Филатова) Наталья17.09.1993 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1966

Отец: Филатов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова (Широкова) Ольга

Рождение ребёнка
29.11.1990

Дочь: (Филатова) Екатерина

Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга

Рождение ребёнка
17.09.1993

Дочь: Логинова (Филатова) Наталья

Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга

Рождение ребёнка
08.09.2005

Дочь: (Филатова) Ирина

Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга

Рождение ребёнка
2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга

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