Филатов Валерий
мужской, родился 08.02.1966
ОтецФилатов Николай12.04.1935 г.р.
Супруги
Филатова (Широкова) Ольга20.02.1969 г.р.
Дети
(Филатова) Екатерина29.11.1990 г.р.
Логинова (Филатова) Наталья17.09.1993 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1966
Отец: Филатов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.11.1990
Дочь: (Филатова) Екатерина
Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга
Рождение ребёнка
17.09.1993
Дочь: Логинова (Филатова) Наталья
Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга
Рождение ребёнка
08.09.2005
Дочь: (Филатова) Ирина
Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга
Рождение ребёнка
2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филатова (Широкова) Ольга