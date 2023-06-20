Рябиченко Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябиченко Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Рябиченко Федор Михайлович

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Рябиченко Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
10.12.1909

Дочь: Рябиченко Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябиченко Александра Михайловна

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябиченко Ефросинья Михайловна

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябиченко Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябиченко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич

Смерть
Неизвестно
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