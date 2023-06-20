Рябиченко Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1897
Сын: Рябиченко Федор Михайлович
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
1904
Сын: Рябиченко Тимофей Михайлович
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
10.12.1909
Дочь: Рябиченко Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябиченко Александра Михайловна
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябиченко Ефросинья Михайловна
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябиченко Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рябиченко Иван Михайлович
Отец ребёнка: Рябиченко Михаил Корнеевич
Смерть
Неизвестно