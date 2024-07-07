Панасенко Анатолий Васильевич
Место рождения
Дата рождения31.07.1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Корнилаева Валентина
Рождение ребёнка
05.07.1974
Дочь: Панасенко София
Мать ребёнка: Корнилаева Валентина
Рождение ребёнка
10.03.1979
Сын: Панасенко Глеб
Мать ребёнка: Корнилаева Валентина