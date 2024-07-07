Панасенко Анатолий Васильевич 31.07.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Панасенко Анатолий Васильевич

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Место рождения

Нексикан

Дата рождения

31.07.1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1946 г.р.

Дети

Добавил:

YV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корнилаева Валентина

Рождение ребёнка
05.07.1974

Дочь: Панасенко София

Мать ребёнка: Корнилаева Валентина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.03.1979

Сын: Панасенко Глеб

Мать ребёнка: Корнилаева Валентина

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

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