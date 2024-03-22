Локалин Матвей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Локалин Григорий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Локалин Пётр Матвеев
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1850
Сын: Локалин Иван Матвеев
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Матвеева
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Марья Матвеева
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1857
Сын: Локалин Иван Матвеев
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Рождение ребёнка
1963
Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно