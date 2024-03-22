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Локалин Матвей Григорьев

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Локалин Григорий

Мать: не указана

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Локалин Пётр Матвеев

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Локалин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Матвеева

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Марья Матвеева

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Локалин Василий Матвеев

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Локалин Степан Матвеев

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Локалин Иван Матвеев

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1963

Сын: Локалин Павел Матвеев

Мать ребёнка: Локалина Анисья Григорьева

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Локалина Анисья Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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