Матюшонок (Илларионова) Екатерина
Место рожденияПушкинские Горы
Дата рождения27.08.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1994
Отец: Илларионов Николай
Мать: (Калинова) Светлана
Пушкинские Горы
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2012 по 01.07.2018
специалитет
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Минздрава РФ | врач педиатр
Образование
С 01.09.2018 по 01.07.2020
ординатура
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ | врач акушер-гинеколог
Бракосочетание
29.08.2020
Муж: Матюшонок Станислав
Смоленск
Witnesses:не было
Образование
С 01.09.2020
университет-аспирантура
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ | ассистент кафедры акушерства и гинекологии СГМУ
Работа или профессия
С 01.09.2020
Смоленск
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ | ассистент кафедры акушерства и гинекологии СГМУ
Работа или профессия
С 16.01.2021
ОГБУЗ КБ №1 Перинатальный центр
врач акушер-гинеколог | Current occupation:1
Рождение ребёнка
22.02.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матюшонок Станислав
Смоленск