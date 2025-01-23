Матюшонок (Илларионова) Екатерина 27.08.1994 — найти родственников по фамилии на Familio
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Матюшонок (Илларионова) Екатерина

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Место рождения

Пушкинские Горы

Дата рождения

27.08.1994

Пол

Женский

Отец

1957 г.р.

Мать

1965 г.р.

Муж

1993 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1994

Отец: Илларионов Николай

Мать: (Калинова) Светлана

Пушкинские Горы
Место жительства
Неизвестно
Current address:1
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 01.09.2012 по 01.07.2018
специалитет
ФГБОУ ВО Смоленский государственный медицинский университет Минздрава РФ | врач педиатр
Образование
С 01.09.2018 по 01.07.2020
ординатура
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ | врач акушер-гинеколог
Бракосочетание
29.08.2020

Муж: Матюшонок Станислав

Смоленск
Witnesses:не было
Образование
С 01.09.2020
университет-аспирантура
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ | ассистент кафедры акушерства и гинекологии СГМУ
Работа или профессия
С 01.09.2020
Смоленск
ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава РФ | ассистент кафедры акушерства и гинекологии СГМУ
Работа или профессия
С 16.01.2021
ОГБУЗ КБ №1 Перинатальный центр
врач акушер-гинеколог | Current occupation:1
Рождение ребёнка
22.02.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матюшонок Станислав

Смоленск

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