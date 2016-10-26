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Шадрин Иван Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.1944

Дата смерти

26.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1944

Отец: Шадрин Степан Михайлович

Мать: Шадрина Ирина Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шадрина (Килина) Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шадрина (Килина) Любовь Васильевна

Смерть
26.10.2016

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