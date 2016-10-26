Шадрин Иван Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1944
Дата смерти26.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1944
Отец: Шадрин Степан Михайлович
Мать: Шадрина Ирина Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шадрина (Килина) Любовь Васильевна
Смерть
26.10.2016