Кирносов Василий Ионович
Место рождения
Дата рождения03.05.1916
Дата смерти05.04.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.05.1949
Сын: Кирносов Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна
Рождение ребёнка
02.09.1954
Сын: Кирносов Игорь Васильевич
Мать ребёнка: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна
Смерть
05.04.1991