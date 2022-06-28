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Кирносов Василий Ионович

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

03.05.1916

Дата смерти

05.04.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна

Рождение ребёнка
29.05.1949

Сын: Кирносов Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна

Рождение ребёнка
02.09.1954

Сын: Кирносов Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Кирносова (Хайтман) Эсфирь Мироновна

Смерть
05.04.1991

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