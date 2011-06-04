Казакова Валерия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казакова Валерия Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.06.2011

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.2011

Отец: Казаков Максим Александрович

Мать: Казакова Эльмира

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