Прасковья Егорова
Место рождения
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Егор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Саввельевич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Иван Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Саввельевич
Рождение ребёнка
1765
Дочь: Анна Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Саввельевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Андрей Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Саввельевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Агафья Савельевна
Отец ребёнка: Савелий Саввельевич
Рождение ребёнка
1859
Сын: Степан Савельевич
Отец ребёнка: Савелий Саввельевич
Смерть
Неизвестно