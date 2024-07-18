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Прасковья Егорова

Место рождения

Малое Батырево, Ибресинский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Егор

Мать: не указана

Малое Батырево, Ибресинский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Саввельевич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Иван Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Саввельевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1765

Дочь: Анна Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Саввельевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1767

Сын: Андрей Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Саввельевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Агафья Савельевна

Отец ребёнка: Савелий Саввельевич

Янгильдино, Буинский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1859

Сын: Степан Савельевич

Отец ребёнка: Савелий Саввельевич

Смерть
Неизвестно

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