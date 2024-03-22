Иванова (Муратова) Валентина
Место рождения
Дата рождения15.08.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1983
Рождение ребёнка
16.07.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
22.11.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно