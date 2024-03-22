Иванова (Муратова) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Муратова) Валентина

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Место рождения

Новоилимск, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

15.08.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоилимск, Нижнеилимский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
16.07.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.11.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей Григорьевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей Григорьевич

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