Тухтаметов Абуталип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тухтаметов Абуталип

Место рождения

с.Большие Туралы (Олы Уыш)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Туктаметов Мухаммад-Карим

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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