Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1907
Дочь: Пакудина (Евстафьева) Татьяна Астафьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.09.1913
Дочь: Астафьева Анна Евстафьевна
Отец ребёнка: не указан
Среднее, Самосорская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно