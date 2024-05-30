Анна Алексеевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1907

Дочь: Пакудина (Евстафьева) Татьяна Астафьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.09.1913

Дочь: Астафьева Анна Евстафьевна

Отец ребёнка: не указан

Среднее, Самосорская волость, Череповецкий уезд
Смерть
Неизвестно

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