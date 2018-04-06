Пономарев Терентий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПономарев Терентий Дмитриевич

Пономарев Терентий Дмитриевич

Место рождения

Починок Калмыково

Дата рождения

06.04.1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863

Отец: Пономарев Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пономарев Дмитрий Терентьевич

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна

Рождение ребёнка
04.11.1890

Сын: Пономарев Павел Терентьевич

Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.