Пономарев Терентий Дмитриевич
Место рожденияПочинок Калмыково
Дата рождения06.04.1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1863
Отец: Пономарев Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пономарев Дмитрий Терентьевич
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
04.11.1890
Сын: Пономарев Павел Терентьевич
Мать ребёнка: Пономарева Ольга Ивановна
Смерть
Неизвестно