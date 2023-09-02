Соколова (Шотина) Рада Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1981
Образование
С 30.07.2002
Смена фамилии
24.08.2003
Рождение ребёнка
03.10.2003
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соколов Денис Александрович
Рождение ребёнка
20.01.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мишин Сергей
жили в гражданском браке с 2007 года
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
образование средне специальное юрист, работала в основном в Старицкой ЦРБ юристом, секретарем гл врача, диспетчером СМП, занимаюсь маникюром и т.п.