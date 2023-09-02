Соколова (Шотина) Рада Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Шотина) Рада Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1981

Пол

Женский

Отец

1956 г.р.

Мать

1956 г.р.

Муж

1972 г.р.
1979 г.р.

Дети

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Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1981

Отец: Шотин Анатолий Васильевич

Мать: Шотина Валентина Петровна

Образование
С 30.07.2002
Смена фамилии
24.08.2003
Рождение ребёнка
03.10.2003

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соколов Денис Александрович

Развод
2009

Муж: не указан

Рождение ребёнка
20.01.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мишин Сергей

жили в гражданском браке с 2007 года
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Денис Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
образование средне специальное юрист, работала в основном в Старицкой ЦРБ юристом, секретарем гл врача, диспетчером СМП, занимаюсь маникюром и т.п.
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