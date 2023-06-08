Шабанова Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения09.10.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1967
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.08.1989
Отец ребёнка: Ободов Павел Федорович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.08.1994
Дочь: Ободова Александра Павловна
Отец ребёнка: Ободов Павел Федорович
Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область