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Шабанова Елена Викторовна

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

09.10.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1967

Отец: Шабанов Виктор Васильевич

Мать: Воронцова Вера Владимировна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ободов Павел Федорович

Рождение ребёнка
30.08.1989

Сын: Ободов Вячеслав Павлович

Отец ребёнка: Ободов Павел Федорович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
31.08.1994

Дочь: Ободова Александра Павловна

Отец ребёнка: Ободов Павел Федорович

Тоцкое Второе, Тоцкий муниципальный район, Оренбургская область

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