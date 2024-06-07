Зайков Никифор Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770
Сын: Зайков Максим Никифорович
Мать ребёнка: Зайкова Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1782
Дочь: (Зайкова) Варвара Никифоровна
Мать ребёнка: Зайкова Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Зайкова Марья Михеевна
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Зайкова) Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева
Рождение ребёнка
1801
Дочь: (Зайкова) Ховрония Никифоровна
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: (Зайкова) Ксения Никифоровна
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Зайкова) Устиния Никифоровна
Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева
Смерть
Неизвестно