Зайков Никифор Федотович 1758 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зайков Никифор Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Зайков Федот Семенович

Мать: Зайкова Евдокия Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Баевской, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Сын: Зайков Максим Никифорович

Мать ребёнка: Зайкова Марья Михеевна

Рождение ребёнка
1782

Дочь: (Зайкова) Варвара Никифоровна

Мать ребёнка: Зайкова Марья Михеевна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Зайков Конон Никифорович

Мать ребёнка: Зайкова Марья Михеевна

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Зайкова) Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева

Рождение ребёнка
1801

Дочь: (Зайкова) Ховрония Никифоровна

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева

Рождение ребёнка
1806

Дочь: (Зайкова) Ксения Никифоровна

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Зайкова) Устиния Никифоровна

Мать ребёнка: Зайкова Марфа Дометиева

Смерть
Неизвестно

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