Сысоева Сикглитикия Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Сикглитикия Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1863 по 1864 ст.

Сын: Сысоев Федор Тарасович

Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.07.1867 ст.

Дочь: Сысоева Марина Тарасовна

Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
17.07.1870 ст.

Сын: Сысоев Николай Тарасович

Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
21.04.1873 ст.

Сын: Сысоев Василий Тарасович

Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
08.08.1877 ст.

Сын: Сысоев Лаврентий Тарасович

Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
25.03.1884 ст.

Дочь: Сысоева Матрона Тарасовна

Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович

Назаровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Тарас Петрович

Смерть
Неизвестно
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