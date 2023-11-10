Сысоева Сикглитикия Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
С 1863 по 1864 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович
Рождение ребёнка
14.07.1867 ст.
Дочь: Сысоева Марина Тарасовна
Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович
Рождение ребёнка
17.07.1870 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович
Рождение ребёнка
21.04.1873 ст.
Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович
Рождение ребёнка
08.08.1877 ст.
Сын: Сысоев Лаврентий Тарасович
Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович
Рождение ребёнка
25.03.1884 ст.
Дочь: Сысоева Матрона Тарасовна
Отец ребёнка: Сысоев Тарас Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно