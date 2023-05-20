Тонких Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТонких Александр Иванович

Тонких Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1956

Отец: Тонких Иван Арефьевич

Мать: Тонких Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тонких Михаил

Мать ребёнка: Тонких Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тонких Любовь Яковлевна

Рождение ребёнка
29.07.1985

Дочь: Крючкова Анна Александровна

Мать ребёнка: Тонких Любовь Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.