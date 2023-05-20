Тонких Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1956
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1956
Отец: Тонких Иван Арефьевич
Мать: Тонких Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тонких Михаил
Мать ребёнка: Тонких Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тонких Любовь Яковлевна
Рождение ребёнка
29.07.1985
Дочь: Крючкова Анна Александровна
Мать ребёнка: Тонких Любовь Яковлевна
Смерть
Неизвестно