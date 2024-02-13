Синицкий Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицкий Владимир Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1953

Отец: Неизвестно Алексей

Мать: Синицкая Фаина Петровна

Рождение ребёнка
21.09.1975

Сын: Синицкий Дмитрий Владимирович

Мать ребёнка: Синицкая Светлана Николаевна

Рождение ребёнка
26.04.1980

Сын: Синицкий Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Синицкая Светлана Николаевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
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