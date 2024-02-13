Синицкий Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1953
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1953
Отец: Неизвестно Алексей
Мать: Синицкая Фаина Петровна
Рождение ребёнка
21.09.1975
Сын: Синицкий Дмитрий Владимирович
Мать ребёнка: Синицкая Светлана Николаевна
Рождение ребёнка
26.04.1980
Сын: Синицкий Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Синицкая Светлана Николаевна
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область