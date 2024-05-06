Красенькова Анатолий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКрасенькова Анатолий

Красенькова Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Уланова Любовь Анатольевна

Мать ребёнка: Красенькова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красенькова Юля Анатольевна

Мать ребёнка: Красенькова Светлана Анатольевна

Рождение ребёнка
11.08.1981

Дочь: Красенькова Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Красенькова Светлана Анатольевна

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