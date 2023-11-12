Закиева Рената Рустамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Закиева Рената Рустамовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Закиев Рустам отчество

Мать: Тухватулина - Закиева Динара Ягфаровна

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