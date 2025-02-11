Кургаев Яков Дийев 14.10.1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Кургаев Яков Дийев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 14.10.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
Анна ТрофимоваДо 1853 г.р.
Отец
Кургаев Дий Филиппов1840 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1874

Отец: Кургаев Дий Филиппов

Мать: Анна Трофимова

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
15.10.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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