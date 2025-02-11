Кургаев Яков Дийев
мужской, родился 14.10.1874, Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
МатьАнна ТрофимоваДо 1853 г.р.
ОтецКургаев Дий Филиппов1840 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
14.10.1874
Отец: Кургаев Дий Филиппов
Мать: Анна Трофимова
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
15.10.1874
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно