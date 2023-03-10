Настастья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиМежду 1834 и 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.10.1817
Сын: (?) Яков Андреев
Отец ребёнка: Андрей Федотов
Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 660 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1817
Смерть
Между 1834 и 1850