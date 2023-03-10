Настастья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настастья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Между 1834 и 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АМ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1817

Сын: (?) Яков Андреев

Отец ребёнка: Андрей Федотов

Куркино, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Ф. 3 Оп. 15 Д. 660 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1817
Смерть
Между 1834 и 1850
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