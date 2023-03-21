Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Назаров Семен Иванович
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Назаров Дмитрий Семёнович
Отец ребёнка: Назаров Семен Иванович
Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Назарова Клавдия Семёновна
Отец ребёнка: Назаров Семен Иванович
Смерть
Неизвестно