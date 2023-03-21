Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Назаров Петр Семёнович

Отец ребёнка: Назаров Семен Иванович

Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Назаров Дмитрий Семёнович

Отец ребёнка: Назаров Семен Иванович

Гридино, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Назарова Клавдия Семёновна

Отец ребёнка: Назаров Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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