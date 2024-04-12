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Макаров Роман Иванович

Место рождения

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Около 1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

Около 1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1920

Отец: Макаров Иван Лаврентьевич

Мать: Макарова Фекла Егоровна

Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Упоминание
1923
Бура, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
В документах фонда "Забайкальское губернское статистическое бюро", хранящихся в госархиве частично, в подворных карточках сельскохозяйственной переписи на Дальнем Востоке за 1923 год по Актагучинской ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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