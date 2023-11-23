Елецкий Диомид Иоаннов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елецкий Диомид Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1784

Пол

Мужской

Отец

1729 г.р.

Мать

1733 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1784

Отец: Иоанн Алексеев

Мать: Анна Алексеева

Источники: ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.107 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.219 Угличский филиал ГАЯО ф.90 оп.1 д.444
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Оносова Мышкинского уезда

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