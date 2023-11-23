Елецкий Диомид Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1784
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.08.1784
Отец: Иоанн Алексеев
Мать: Анна Алексеева
Источники: ГАЯО ф.230 оп.14 д.242 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.107 Рыбинский филиал ГАЯО ф.210 оп.2 д.219 Угличский филиал ГАЯО ф.90 оп.1 д.444
Работа или профессия
Неизвестно
священник села Оносова Мышкинского уезда