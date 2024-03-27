Миннизямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.08.1873
Сын: Хамзин Салахутдин
Отец ребёнка: Хамза Сабитов
д. Давлекеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
04.07.1884
Сын: Хамзин Сибгатулла
Отец ребёнка: Хамза Сабитов
д. Давликеево, Среднебалтаевская волость Тетюшского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хануза
Отец ребёнка: Хамза Сабитов
Смерть
Неизвестно