Карманова Евдокия (Авдотья) Николаевна
Место рождения
Дата рождения14.03.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.?
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Карманова Антонина Трофимовна
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1928
Дочь: Карманова Анастасия Трофимовна
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карманова Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Василий Трофимович
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Фёдор Трофимович
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карманов Михаил Трофимович
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович
Смерть
Неизвестно