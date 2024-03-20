Карманова Евдокия (Авдотья) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карманова Евдокия (Авдотья) Николаевна

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Место рождения

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.03.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.?

Отец: Карманов Николай! Александрович

Мать: Аксинья Васильевна

Казанчи, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Карманова Антонина Трофимовна

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.01.1928

Дочь: Карманова Анастасия Трофимовна

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карманова Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Василий Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Фёдор Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Михаил Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карманов Иван Трофимович

Отец ребёнка: Карманов Трофим Иванович

Старокостеево, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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