Василиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Федорович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Ивашкина (Логинова) Анна Логиновна
Отец ребёнка: Логин Федорович
Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно