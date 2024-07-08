Василиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василиса Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1819 г.р.

Дети

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Федорович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Ивашкина (Логинова) Анна Логиновна

Отец ребёнка: Логин Федорович

Гремячка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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