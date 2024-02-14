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Рахимова Шамсикамал

Место рождения

д.Сухой Изяк(Фёдоровский район Башкортостана)

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Рождение ребёнка
1876

Сын: Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович

Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Рождение ребёнка
1878

Сын: Рахимов Шарип (Шарап) Мулла Салахетдинович

Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна

Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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