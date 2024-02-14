Рахимова Шамсикамал
Место рожденияд.Сухой Изяк(Фёдоровский район Башкортостана)
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1876
Сын: Рахимов Габит (Шариф) Салахетдинович
Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Рахимов Шарип (Шарап) Мулла Салахетдинович
Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Акберова (Рахимова) Фариза Салахетдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Каримова (Рахимова) Газиза Салахетдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Абдрашитова (Рахимова) Шарифа Салахетдиновна
Отец ребёнка: Рахимов Салахетдин Шарафутдинович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь