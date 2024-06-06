Смирнов Роман Васильевич 1932 — найти родственников по фамилии на Familio
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Смирнов Роман Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Смирнов Василий Александрович

Мать: Смирнова (Евдокимова) Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Лара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Василий Романович

Мать ребёнка: Лебедева Лара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедев Александр Романович

Мать ребёнка: Лебедева Лара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Лара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Лара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебедева Лара

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