Смирнов Роман Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Василий Романович
Мать ребёнка: Лебедева Лара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедев Александр Романович
Мать ребёнка: Лебедева Лара