Мурясов Хамид Биктахирович (Тахирович) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мурясов Хамид Биктахирович (Тахирович)

Место рождения

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мурясов Биктахир (Тахир) Биктимирович

Мать: Мурясова Хабибя

д.Амирово Стерлибашевского района БАССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурясова Мархаба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мурясова Мархаба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Ралиф Хамидович

Мать ребёнка: Мурясова Мархаба

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мурясов Рафис Хамидович

Мать ребёнка: Мурясова Мархаба

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурясова Мархаба

Смерть
Неизвестно
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