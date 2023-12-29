Зинченко Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зинченко Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинченко Владимир Александрович

Мать ребёнка: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зинченко Леонид Александрович

Мать ребёнка: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна

Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Смерть
Неизвестно

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