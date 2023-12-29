Зинченко Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинченко Владимир Александрович
Мать ребёнка: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зинченко Леонид Александрович
Мать ребёнка: Зинченко (Щербина) Татьяна Миновна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
шофер
Смерть
Неизвестно