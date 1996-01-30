Пихтовников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пихтовников Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1926

Дата смерти

30.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926

Отец: Пихтовников Иван Николаевич

Мать: Пихтовникова Марфа Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Любовь Николаевна

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пихтовникова Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтовников Василий Николаевич

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пихтовников Иван Николаевич

Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пихтовникова Елизавета Федеровна

Смерть
30.01.1996
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