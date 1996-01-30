Пихтовников Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1926
Дата смерти30.01.1996
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1926
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пихтовникова Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пихтовников Василий Николаевич
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пихтовников Иван Николаевич
Мать ребёнка: Пихтовникова Елизавета Федеровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.01.1996