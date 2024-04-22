Прошунин Павел Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Прошунин Кондрат Фомич
Рождение ребёнка
07.04.1919
Сын: Прошунин Григорий Павлович
Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1932
Рождение ребёнка
1933
Рождение ребёнка
?.07.1936
Рождение ребёнка
17.03.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978