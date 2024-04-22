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Прошунин Павел Кондратьевич

Место рождения

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1899

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Отец

1857 г.р.

Мать

1857 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1919 г.р.
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Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Прошунин Кондрат Фомич

Мать: Прошунина Марина Ивановна

Александровка, Локтевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.04.1919

Сын: Прошунин Григорий Павлович

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
?.07.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рождение ребёнка
17.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Прошунина Мария Андреевна

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прошунина Мария Андреевна

Смерть
1978
Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
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