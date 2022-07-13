Игошка Лемаев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лемеска Теребердеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мучкомаска
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алешка
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1657
Сын: Максимка Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно