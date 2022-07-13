Игошка Лемаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игошка Лемаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лемеска Теребердеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мучкомаска

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алешка

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1657

Сын: Максимка Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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