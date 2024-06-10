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Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Отамась (Кузьменко) Яков Моисеев

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1806

Сын: Отамась (Кузьменко) Афанасий Моисеев

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1815

Сын: Отамась (Кузьменко) Филипп Моисеев

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд
Рождение ребёнка
1817

Сын: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев

Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров

Погорелое, Еремеевская волость, Золотоношский уезд

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