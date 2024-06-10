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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Отамась (Кузьменко) Яков Моисеев
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Рождение ребёнка
1806
Сын: Отамась (Кузьменко) Афанасий Моисеев
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Рождение ребёнка
1815
Сын: Отамась (Кузьменко) Филипп Моисеев
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров
Рождение ребёнка
1817
Сын: Отамась (Кузьменко) Петр Моисеев
Отец ребёнка: Отамась (Кузьменко) Моисей Феодоров