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Климачев (Климычев) Георгий Павлович

Место рождения

Летнево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Вычислено 27.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.10.1937

Отец: Климычев Павел Александрович

Мать: Климачева (Маудина) Анисья Семеновна

Летнево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
25.07.1963

Жена: Климачева (Лаврова) Валентина Александровна

Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.07.1964

Сын: Климачев Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Климачева (Лаврова) Валентина Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.06.1973

Сын: Климачев Вадим Георгиевич

Мать ребёнка: Климачева (Лаврова) Валентина Александровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область

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