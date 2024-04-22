Климачев (Климычев) Георгий Павлович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 27.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 27.10.1937
Бракосочетание
25.07.1963
Васильсурск, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
31.07.1964
Сын: Климачев Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Климачева (Лаврова) Валентина Александровна
Рождение ребёнка
24.06.1973
Сын: Климачев Вадим Георгиевич
Мать ребёнка: Климачева (Лаврова) Валентина Александровна