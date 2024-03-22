Титова (Бармина) Ефросинея Корнеевна
Место рождения
Дата рождения05.08.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923
Отец: Бармин Корней
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Титов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
10.09.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Титов Василий Михайлович
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1956 и 1958
Отец ребёнка: Титов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
партизан ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
Много кочевали, повар
Раскулачивание
Неизвестно
ее родители были крепостными. Не раскулачили. Ее бабушка родила от помещика дочь
Смерть
Неизвестно