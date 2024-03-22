Титова (Бармина) Ефросинея Корнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Титова (Бармина) Ефросинея Корнеевна

Место рождения

Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

05.08.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1950 г.р.
Скрыто настройками приватности
Между 1956 и 1958 г.р.

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1923

Отец: Бармин Корней

Мать: не указана

Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1950

Сын: Титов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
10.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Титов Василий Михайлович

Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Между 1956 и 1958

Сын: Титов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Титов Василий Михайлович

Петровка, Ершичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Василий Михайлович

Военная служба
Неизвестно
партизан ВОВ
Работа или профессия
Неизвестно
Много кочевали, повар
Раскулачивание
Неизвестно
ее родители были крепостными. Не раскулачили. Ее бабушка родила от помещика дочь
Смерть
Неизвестно
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