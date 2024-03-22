Савинчева (Фомина) Мария Дормидонтовна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Бракосочетание
31.10.1904
Рождение ребёнка
09.01.1908
Дочь: Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Савинчев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
04.04.1910
Сын: Савинчев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Савинчев Василий Яковлевич
Рождение ребёнка
10.07.1915
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Савинчев Василий Яковлевич
Смерть
Неизвестно