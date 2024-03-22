Савинчева (Фомина) Мария Дормидонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савинчева (Фомина) Мария Дормидонтовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
31.10.1904

Муж: Савинчев Василий Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.01.1908

Дочь: Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Савинчев Василий Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1910

Сын: Савинчев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Савинчев Василий Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1915

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Савинчев Василий Яковлевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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