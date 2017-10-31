Назарова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.10.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.04.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Константин Иванович
Рождение ребёнка
31.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Константин Иванович
Смерть
31.10.2017