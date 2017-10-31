Назарова Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.10.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Константин Иванович

Рождение ребёнка
19.04.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Константин Иванович

Рождение ребёнка
31.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Константин Иванович

Смерть
31.10.2017

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