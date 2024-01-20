Лямкин Вячеслав Михайлович
Место рожденияРоссия, Алтайский край, с Павловск
Дата рождения18.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1981
Отец: Лямкин Михаил Иванович
Мать: Лямкина Фаина Петровна
Бракосочетание
20.09.2003
Рождение ребёнка
10.01.2004
Дочь: Лямкина Софья Вячславовна
Мать ребёнка: Лямкина (Кирсанова) Наталья Втикторовна
Рождение ребёнка
28.02.2019
Дочь: Лямкина Ярослава Вячеславовна
Мать ребёнка: Лямкина (Кирсанова) Наталья Втикторовна