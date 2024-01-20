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Лямкин Вячеслав Михайлович

Место рождения

Россия, Алтайский край, с Павловск

Дата рождения

18.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1981

Отец: Лямкин Михаил Иванович

Мать: Лямкина Фаина Петровна

Бракосочетание
20.09.2003

Жена: Лямкина (Кирсанова) Наталья Втикторовна

Рождение ребёнка
10.01.2004

Дочь: Лямкина Софья Вячславовна

Мать ребёнка: Лямкина (Кирсанова) Наталья Втикторовна

Рождение ребёнка
28.02.2019

Дочь: Лямкина Ярослава Вячеславовна

Мать ребёнка: Лямкина (Кирсанова) Наталья Втикторовна

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