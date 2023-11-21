Иванова (Васильева) Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1904
Дата смерти26.03.1974
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1904
Отец: Васильев Прокофий
Рождение ребёнка
14.06.1929
Сын: Иванов Владимир
Отец ребёнка: Иванов Илья
х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Рождение ребёнка
1931
Сын: Иванов Иван Ильич
Отец ребёнка: Иванов Илья
Рождение ребёнка
09.11.1937
Сын: Иванов Василий
Отец ребёнка: Иванов Илья
Смерть
26.03.1974
Похороны
Неизвестно