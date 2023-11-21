Иванова (Васильева) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Васильева) Аксинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1904

Дата смерти

26.03.1974

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1904

Отец: Васильев Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.06.1929

Сын: Иванов Владимир

Отец ребёнка: Иванов Илья

х. Романовский Новоаннинского р-на Волгоградской области
Рождение ребёнка
1931

Сын: Иванов Иван Ильич

Отец ребёнка: Иванов Илья

Рождение ребёнка
09.11.1937

Сын: Иванов Василий

Отец ребёнка: Иванов Илья

Смерть
26.03.1974
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
Похороны
Неизвестно
Михайловская, Урюпинский муниципальный район, Волгоградская область
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