Цхай Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цхай Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Дата смерти

2019

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Цхай Александр Алексеевич

Мать: не указана

Смерть
2019
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