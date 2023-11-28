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Цхай Игорь Александрович
Цхай Игорь Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Дата смерти
2019
Пол
Мужской
Отец
Цхай Александр Алексеевич
1941 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЦ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Цхай Александр Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
2019
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